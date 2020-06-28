Зарайские пожарные ликвидировали возгорание автомобиля

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В среду, 24 июня, пожарные 319-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали возгорание легкового автомобиля на улице Привокзальная городского округа Зарайск.

Начальник пожарной части Иван Постников рассказал, что пожарных вызвал хозяин автомобиля.

«По прибытии на место происшествия пожарные увидели стоящий на обочине автомобиль ЛАДА 2107, из салона которого шел густой темный дым. Огнеборцы выполнили боевое развертывание и оперативно ликвидировали возгорание с помощью воздушно-механической пены. В автомобиле частично выгорел салон», - заключил Иван Постников.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"