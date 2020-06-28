Спасатели «Мособлпожспас» вскрыли квартиру обездвиженной пожилой женщины

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В четверг, 25 июня, спасатели поисково-спасательного отряда №27 ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, в которой находилась обездвиженная пожилая женщина.

Случай произошел в городском округе Луховицы.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Сергей Макаров рассказал, что пенсионерка оступилась и повредила ногу.

«Из-за травмы пожилая женщина не могла ходить. Она позвонила в Единую службу спасения «112», но впустить приехавших медиков в квартиру она не смогла. Тогда на помощь пришли работники ГКУ МО «Мособлпожспас». Спасатели поднялись по трёхколенной лестнице на второй этаж на балкон квартиры, оказали первую помощь пострадавшей женщине и доставили её к машине скорой помощи», - заключил Сергей Макаров.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас".