В Каневской нетрезвый водитель «Жигулей» протаранил другой автомобиль

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28 июня в станице Каневской Краснодарского края 31-летний водитель машины «ВАЗ 2107» протаранил автомобиль «Хендай Соната», сообщает региональное УГИБДД ГУ МВД России.

По сведениям полиции, водитель «Жигулей» ехал на большой скорости и находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с 29-летним пассажиром его госпитализировали, а затем пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее «МК на Кубани» писал, что в Павловском районе водитель «Лады Калины» сбил 4-летнего ребенка. По информации правоохранителей, он ехал на большой скорости. Кроме того, в Ейском районе 22-летний парень врезался на машине в дерево. Молодой человек не справился с управлением и съехал с дороги.

Источник: https://kuban.mk.ru/