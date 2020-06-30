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Спасатели деблокировали трёх пострадавших в ДТП

В субботу, 27 июня, спасатели поисково-спасательного отряда №15 ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали трех пострадавших в дорожно-транспортном происшествии недалеко от деревни Семёновская городского округа Егорьевск.

Спасатель (старший смены) Алексей Кривов сообщил, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в опору дорожного знака.

«С помощью специального аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали трёх пострадавших из разбитой машины и передали их бригаде скорой помощи для госпитализации в больницу», - заключил Алексей Кривов.

Источник: ГКУ МО «Мособлпожспас»

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Категория: Новости / Происшествия

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