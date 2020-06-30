ГИБДД: водитель без прав на Кубани устроил ДТП, в котором пострадал ребёнок

/Происшествия/

В станице Пшехская Краснодарского края произошло 29 июня ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. Как сообщают в отделе пропаганды краевого УГИБДД, там столкнулись два ВАЗа: 2106 и 11113 («Ока»).

По предварительным данным, 21-летний водитель «шестёрки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Окой», за рулём которой сидел 32-летний мужчина. В результате ДТП пострадал 13-летняя пассажирка второй машины. Ей потребовалась госпитализация.

В силовом ведомстве также отметили, что водитель «шестёрки» сел за руль без прав, которые никогда не получал.

Источник: https://kuban.mk.ru/