Спасатели нашли в лесу заблудившуюся девушку с травмой ноги

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В субботу, 27 июня, спасатели поисково-спасательного отряда № 3 ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли в лесном массиве городского округа Мытищи девушку, которая сломала ногу во время прогулки.

Старший смены Екатерина Бугаева рассказала, что во время лесной прогулки в районе поселка Пирогово пострадавшая получила травму ноги и заблудилась. Поняв, что она не может передвигаться самостоятельно, девушка обратилась в единую службу спасения по номеру «112».

«Выяснив координаты местонахождения пострадавшей, дежурная смена выдвинулась в лесной массив. Поиски продолжались около получаса. Прочесав два километра леса, спасатели обнаружили девушку и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу. Зафиксировав пострадавшую на носилках, спасатели вынесли ее из леса к автомобилю скорой медицинской помощи, подъехавшему по переданным координатам», - рассказала Екатерина Бугаева.

Старший смены добавила, что в поисковой операции приняли участие двое представителей казачества, которых спасатели встретили, прочесывая лес.

Хорошая погода манит людей на природу, и спасатели все чаще выезжают на поиски потеряшек. Жителям региона важно помнить о соблюдении правил безопасности во время прогулок. Отправляясь в лес, нужно взять с собой полностью заряженный телефон. Это существенно облегчит поиск, если человек потеряется. При этом важно соблюдать спокойствие и сообщить о случившемся в единую диспетчерскую службу по номеру «112». Спасатели всегда оперативно придут на помощь.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"