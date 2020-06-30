Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП

/Происшествия/

В воскресенье, 28 июня, спасатели поисково-спасательного отряда №10 ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в селе Левково Пушкинского городского округа.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Сергей Казанский рассказал, что на дороге произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Matiz и BMW X1, из-за которого первый автомобиль слетел в кювет.

«В результате ДТП женщина-водитель Daewoo, получив множество травм разной степени тяжести, оказалась зажата в салоне транспортного средства. Спасателям пришлось выполнять деблокировку пострадавшей с особой осторожностью. Аккуратно сняв дверь и разжав стойки, спасатели достали пострадавшую и передали её врачам скорой помощи», - заключил Сергей Казанский.

Уважаемые жители Подмосковья, будьте внимательны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения и не превышайте скоростной лимит. Помните, ваша жизнь и жизни ваших близких зависят только от вас.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"