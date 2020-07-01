Восемь человек получили травмы в аварии с автобусом в Подмосковье

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Восемь человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и машины такси в Московской области, информирует пресс-служба областного управления МВД РФ.

Как утверждают в ведомстве, авария произошла на втором километре автодороги Чехов-Кресты. Отмечается, что автобус столкнулся с автомобилем такси, в результате чего тот перевернулся, внутри него сидели 15 пассажиров. Восемь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних.

По словам полиции, среди пострадавших - водитель автобуса, трое находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники ДПС.

Источник: https://www.mk.ru/