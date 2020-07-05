Четыре человека погибли при обрушении на стройке ТЦ в российском городе

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В городе Зуевка при обрушении стены торгового центра погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил Telegram-канал 112.

Отмечается, что в ТЦ велись строительные работы. Как пишет телеканал РЕН ТВ, обрушились перекрытия на месте стройки.

29 июня сообщалось, что в Москве на улице Проходчиков, 3 произошел пожар, загорелись четыре квартиры. Предварительной причиной называли утечку газа или неправильную эксплуатацию газового оборудования, однако позднее в «Мосгазе» отвергли эту версию — там заявили, что по результатам технического осмотра в конце 2019 года все приборы и оборудование исправны. Известно, что погиб один человек, еще семь пострадали.

Один из жильцов дома рассказал, что слышал очень сильный взрыв и громкий хлопок, по его словам, вылетели стекла. Мужчина добавил, что ему удалось спастись благодаря пожарным, которые вывели его из помещения.

Источник: https://lenta.ru