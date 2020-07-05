Звезда сериала «Папины дочки» попал в реанимацию

/Происшествия/

Российский актер Михаил Казаков, получивший известность благодаря сериалу «Папины дочки», попал в реанимацию.

Тридцатидвухлетний актер опубликовал в Instagram снимок с перебинтованными ногами. Он не стал рассказывать подробности происшествия. Он пообещал опубликовать новый пост о своем состоянии.

«Добро пожаловать в мой мир», — подписал публикацию артист.

Судя по фото, Казаков получил серьезные травмы ног. Он напугал своих друзей и подписчиков. Поклонники пожелали актеру скорейшего выздоровления.

«Михаил, крепитесь! Я тоже лежала на вытяжке! Правда, с одной ногой. Операцию делать не стала, хотя у меня было со смещением. Шесть месяцев в гипсе и два месяца с палочкой, три недели в клинике реабилитация. Все будет хорошо!» — пожелала ему одна из подписчиц.

«Ой-ой-ой! У меня муж в 2013-м году упал с крыши, по лестнице начал спускаться и не так наступил и полетел. Левая нога в этом же месте, открытый перелом», — добавила еще одна поклонница.

«Надеюсь, все будет хорошо, дай вам бог здоровья», — пожелала еще одна пользовательница.

Источник: https://riafan.ru/1291062-zvezda-seriala-papiny-dochki-popal-v-reanimaciyu?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link