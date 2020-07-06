Спасатели эвакуировали мужчину с открытым переломом голени с подножия горы Большой Тхач

/Происшествия/

4 июля оперативному дежурному Южного РПСО МЧС России поступила информация, что у подножия горы Большой Тхач мужчину лягнула лошадь, у пострадавшего открытый перелом голени и серьезная кровопотеря. Транспортировка в ближайший населенный пункт пешим порядком невозможна из-за отдаленности.

На вертолете Ка-32 спасатели вылетели в Майкопский район республики Адыгея. Несмотря на оказанную участниками похода помощь, у жителя Пятигорска 1977 г.р. была большая кровопотеря и спутанное сознание, упало давление. Дежурный медик спасотряда МЧС России оказала пострадавшему доврачебную помощь, после чего спасатели на носилках транспортировали мужчину на борт вертолета Южного АСЦ МЧС России и доставили на базу отряда в Сочи, где передали врачам «Скорой помощи».

Туристическая группа, совершавшая конный поход на природному парку «Большой Тхач», на учете в органах МЧС не состояла.

Спасатели МЧС России напоминают, что отправляясь даже в однодневный поход, необходимо брать с собой личную аптечку с минимальным набором медикаментов и регистрировать свои маршрут в органах МЧС, по территории которых проходит туристический маршрут.

Сделать это можно онлайн на официальном сайте МЧС России и в Южном региональном поисково-спасательном отряде по телефону +7 (862) 268-03-03.

Источник: http://urpsosochi.ru/