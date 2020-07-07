Четырнадцать пациентов доставлено в специализированные клиники с вертолетной площадки

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В воскресенье, 5 июля, с вертолетной площадки Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» был транспортирован тяжелобольной 12-летний мальчик, которому требовалась срочная медицинская помощь.

Ребенок упал с дерева в поселке Ногинск-9 Богородского городского округа. Бригада центра медицины катастроф доставила пострадавшего на площадку, где его переместили в вертолет и отправили в Люберецкую детскую областную больницу. Безопасность взлета и посадки вертолета обеспечили пожарные пожарно-спасательного поста 242-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника Ногинского территориального управления Сергей Прокопюк отметил, что уже 14 человек было спасено санавиацей за четыре года существования вертолетной площадки.

«Сегодня вертолет забрал уже 14-го пациента, которому требовалась срочная медицинская помощь. От своевременной эвакуации зависит жизнь и здоровье пострадавшего. Вертолетная площадка Ногинского территориального управления регулярно используется санавиацией Москвы и Московской области для транспортировки тяжелых больных», - сообщил Сергей Прокопюк.

Источник: ГКУ МО «Мособлпожспас»