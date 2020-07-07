Спасатели спустили травмированную альпинистку со скалы

/Происшествия/

6 июня в спасательный отряд МЧС России позвонил мужчина, сообщивший, что на горе Кепша во время прохождения скального участка на альпинистском маршруте сорвалась и получила травмы спортсменка.

Прибыв в карьер в районе поселка Монастырь, спасатели поднялись к пострадавшей, после чего закрепили на маршруте дополнительную веревку и спустили девушку на землю со скалы. Спутник альпинистки, шедший с ней в связке, рассказал, что во время прохождения сложного участка она сорвалась, ударилась головой и сломала правую руку. Он смог оказать доврачебную помощь и наложить самодельную шину, но спуститься с вертикальной скалы они не могли.

Медики Южного РПСО оказали девушке доврачебную помощь, наложив шину и обработав рану на голове, зафиксировали шейные позвонки воротником Щанца, после чего пострадавшую доставили в больницу поселка Красная Поляна.

Источник: http://urpsosochi.ru/