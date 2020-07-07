Змею, забравшуюся в жилой дом, поймали спасатели

/Происшествия/

В понедельник, 6 июля, спасатели поисково-спасательного отряда № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» поймали змею, забравшуюся в частный жилой дом.

Случай произошел в деревне Новоселки городского округа Сергиев-Посад.

Начальник поисково-спасательного отряда Александр Королев сообщил, что спасателей вызвала хозяйка дома.

«В Единую службу спасения «112» обратилась женщина с сообщением о том, что она обнаружила живую змею на полке своего шкафа. Срочно требовалась помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, мы увидели змею, неподвижно лежавшую на полке. Специальным крюком спасатели подцепили змею и вынесли её из дома. Дальнейший осмотр показал, что это был уж», - заключил Александр Королев.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"