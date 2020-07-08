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На границе с Ростовской областью погиб участник тройного ДТП

Вечером 7 июля погиб человек в тройном ДТП на границе с Ростовской областью, сообщает отдел ПБДД и ВСМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По сведениям полиции, 43-летний водитель автомобиля «Лада-111730» выехал на встречную полосу автодороги «Тихорецк – Белая Глина» и столкнулся с двумя машинами – «Hyundai» и «Kia Rio». Как видно на фото, столкновение оказалось настолько сильным, что сорвало крышу одной из машин.

38-летний пассажир «Лады» скончался, водитель получил травмы. Обстоятельства аварии уточняются, а Госавтоинспекция Кубани напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения во избежание трагедий на дорогах.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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