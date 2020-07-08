Спасатели транспортировали туристку с травмой ноги из Навалишинского ущелья

/Происшествия/

Вечером 7 июля в спасаотряд позвонила женщина, рассказавшая, что она прогуливалась с дочерью и ее подругой по туристической тропе в Навалишинском ущелье, поскользнулась на деревянном мостике через реку Большая Хоста и подвернула ногу.

На голеностопе опухоль, появилась резкая боль, идти дальше возможности нет.

На служебных автомобилях повышенной проходимости сотрудники Южного РПСО МЧС России прибыли на место происшествия, обнаружили пострадавшую жительницу города Краснодар 1968 г.р. на туристическом маршруте. Медик отряда оказала туристке доврачебную помощь, после чего спасатели на носилках транспортировали ее по горной тропе к машине «Скорой помощи» и передали медикам.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России