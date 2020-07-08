Спасатели вывели трех подростков из леса

/Происшествия/

Во вторник, 7 июля, спасатели поисково-спасательного отряда №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса троих потерявшихся подростков.

Случай произошел недалеко от СНТ «Ивушка» городского округа Можайск.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Сергей Жумаев рассказал, что три подростка отправились в лес за грибами и потерялись.

«Осознав, что они потерялись, дети позвонили родственникам, которые обратились в Единую службу спасения «112». Выяснив координаты местоположения пострадавших, спасатели организовали поисковую операцию и выдвинулись в лес», - сообщил Сергей Жумаев.

Спасатель добавил, что найти подростков помог заряженный сотовый телефон, по которому спасатели сориентировали детей на местности.

«Подавая звуковой сигнал сиреной пожарного автомобиля и прочесывая лес, спустя несколько часов потерявшиеся подростки вышли из леса в трех километрах от места входа. Спасатели провели с детьми инструктаж по поведению в лесу и доставили ребят домой», - заключил Сергей Жумаев.

Уважаемые жители Подмосковья, отправляясь в лес, возьмите с собой полностью заряженный телефон. Сотовая связь существенно облегчает поиск заблудившихся в лесу людей. Если вы понимаете, что заблудились, то звоните в Единую службу спасения «112»!

Источник: ГКУ МО «Мособлпожспас»