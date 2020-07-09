За прошедшие сутки в Крыму зафиксировано 9 происшествий на воде, спасено 40 человек.

/Происшествия/

- На пляже пгт. Коктебель в Феодосии, на катамаране унесло в море 4 человек.

- С пляжа «Лазурный берег» в Феодосии из-за сильного ветра на двух катамаранах унесло в море 5 человек.

- В районе мыса Монастырский, в Ялте унесло в море группу людей из 3 человек на каяках.

- На пляже в Симеизе потребовалась помощь мужчине, которого унесло в море на 700 м от берега.

- На пляже ДТ «Актер» на расстояние в 500 метров унесло от берега в море 2 человек на досках.

- В пгт. Кореиз на пляже «Русалочка» на 400 метров от берега унесло два катамарана с 10 пассажирами.

- На пляже «Приморский парк» в Ялте на 700 метров от берега унесло мужчину на надувной доске.

- В районе мыса Алчак в Судаке унесло в море на четырех катамаранах 12 человек, из них 4 ребенка.

Всего по информации спасателей с начала года в Крыму произошло 22 происшествия на воде, погибли 19 человек, спасено 4.

Источник: МЧС Крым