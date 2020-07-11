Страшные подробности гибели 11 человек на пляже Египта: спасали мальчика

/Происшествия/

Одиннадцать человек погибли при попытке спасти в море мальчика у побережья северного Египта на пляже, известном своей скалистым берегом и быстрыми течениями.

Трагедия разыгралась на пляже в египетском городе Александрия на средиземноморском побережье, когда молодой мальчик забежал в море и начал испытывать трудности, сообщает центральная туристическая администрация города.

Один из находившихся на пляже мужчин прыгнул в воду, чтобы спасти мальчика, но тоже начал тонуть, сообщает Daily Telegraph.

Затем в воду на помощь полезли еще девять человеку, но все они погибли, рассказывают представители властей.

Поисково-спасательные группы обнаружили несколько тел несчастных утопленников.

Пляжи возле Александрии летом обычно пользуются большой популярностью, но в настоящее время из-за пандемии коронавируса они закрыты, а спасатели на них не работают.

Глава Центрального управления туризма и курортов Александрии генерал-майор Джамал Рашад сообщил прессе, что 63 городских пляжа закрыты с 19 марта на основании решения премьер-министра и губернатора Александрии.

Но на фоне сильной летней жары люди ищут средства хоть как-то освежиться, несмотря на связанные с пандемией ограничения. По данным властей, группа отдыхающих отправилась на берег на рассвете, чтобы не быть пойманной полицией, которая пытается разогнать купальщиков и загорающих для поддержания антивирусных ограничений на пляжах в этом районе.

Местные СМИ сообщают, что Палм-Бич, где произошла трагедия, давно известен своими опасными водами. Каждый год там фиксируется много случаев утопления из-за сильных течений и скалистого берега. Члены египетского парламента неоднократно требовали, чтобы пляж был закрыт для публики. В социальных сетей несколько лет назад была даже запущена кампания под названием «Close Al Nakheel Beach», в которой людей предупреждали об опасности купания на этом пляже.

Еще в 2018 году губернатор Александрии Мохамед Султан распорядился закрыть пляж в связи с увеличением числа несчастных случаев. Тогда губернатор упомянул, что большинство утонувших – приезжие, не соблюдающие правила техники безопасности.

Источник: https://www.mk.ru/