Может обрушиться. После взрыва в Нижнем Новгороде возможно новое ЧП

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Угроза обрушения приостановила разбор завалов на месте взрыва газа в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Нижегородской области.

По данным МЧС, в результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, а также нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Спасатели проводят спецоперацию по ликвидации последствий.

Утром в субботу радио Sputnik сообщило, что в многоквартирном жилом доме №17 на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде произошли взрыв газа и последующий за ним пожар на площади 10 квадратных метров. В результате пять человек пострадали и еще двое были госпитализированы.

Из дома эвакуировали 124 человек, их разместили в здании соседней школы. Губернатор региона принял решение о временном расселении жильцов, пока специалисты обследуют конструкции дома. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Сотрудники МЧС также начинали эвакуацию ценностей из пострадавшего дома.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/