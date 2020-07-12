В Сочи на пешеходном переходе водитель иномарки сбил подростка

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В Хостинском районе города Сочи водитель на иномарке сбил несовершеннолетнего.

- Вечером 11 июля на Курортном проспекте города-курорта водитель «SKODA» наехал на 17-летнего подростка, - рассказал инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгении? Кривоконев.

Несовершеннолетний переходил проезжую часть около 23:15 по обозначенному пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи.

Источник: https://kuban.mk.ru