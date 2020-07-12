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В Сочи на пешеходном переходе водитель иномарки сбил подростка
В Хостинском районе города Сочи водитель на иномарке сбил несовершеннолетнего.
- Вечером 11 июля на Курортном проспекте города-курорта водитель «SKODA» наехал на 17-летнего подростка, - рассказал инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгении? Кривоконев.
Несовершеннолетний переходил проезжую часть около 23:15 по обозначенному пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи.
Источник: https://kuban.mk.ru
Категория: Новости / Происшествия