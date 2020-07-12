Спасая 9-летнего мальчика, на Кубани утонул пенсионер

/Происшествия/

62-летний житель поселка Верхневеденеевский Белореченского района бросился в реку, чтобы спасти жизнь ребенку.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, ЧП произошло 4 июля на реке Белой. Мать мальчика рассказала, что ее сын вместе с другом переходил реку по бетонным плитам, однако не смог удержаться и упал в бурный поток воды. В этот момент рядом находился погибший мужчина, который прыгнул в реку, чтобы попытаться достать ребенка, но школьника затянуло в водоворот. Пенсионеру удалось вытолкать мальчика, но его самого подхватило сильное течение.

- Мимо проходили еще два парня. Они бросились в воду, чтобы достать сына. Вытащили. Один из них начал делать сыну массаж сердца и искусственное дыхание, поскольку ребенок не дышал. В это время жена парня вызвала бригаду медиков, — поделилась мама мальчика.

Утром следующего спасатели обнаружили тело погибшего.

Источник: https://kuban.mk.ru