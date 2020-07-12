ДТП в Хостинском районе

/Происшествия/

11.07.2020 года, в 11 часов 45 минут, на автодороге А-147 «Джубга – Сочи до границы с Республикой Абхазия» 184 км + 420 м, произошло ДТП в котором пострадал 17 летний подросток.

По предварительным данным водитель, 17 летний водитель, управляя двухколесным транспортным средством (мопедом) «Хонда», не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством «КИА» которое двигалось в попутном направлении с левой стороны. От удара водитель мопеда потерял управление и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендэ».

В дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний водитель мопеда.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге приводит к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи