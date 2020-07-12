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ДТП в Хостинском районе 12.07.20

11.07.2020 года в 23 часа 15 минут, на ул. Курортный проспект, напротив д. 92/5, водитель SKODA при движение совершил наезд на пешехода 2003 г.р., который переходил проезжую часть дороги справа налево по обозначенному пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход.
С места ДТП был госпитализирован скорой медицинской помощью.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге может привести к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение, особенно при приближении к пешеходным переходам, перекресткам, а также при движении во дворах и вблизи детских учреждений.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи

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Категория: Новости / Происшествия

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