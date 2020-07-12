В городе Горячий Ключ сотрудниками полиции найдена девочка

/Происшествия/

Сегодня в полицию обратилась бабушка 3-летнего ребёнка с заявлением о пропаже. Девочка потерялась около полудня со двора частного дома на улице Новосельской.

Была создана и направлена на место оперативная группа из числа сотрудников ОМВД России по городу Горячий Ключ. Незамедлительно начал проводиться весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На месте было создано несколько поисковых групп, в составе сотрудников уголовного розыска, полицейских патрульно-постовой службы и кинологической службы.

Ребенок обнаружен на одной из улиц в полутора километрах от места проживания. Угрозы жизни и здоровью отсутствуют и в настоящее время она доставлена домой.

Активную помощь в поисках принимали и местные жители, а также волонтеры.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю