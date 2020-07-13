Спасатели дважды оказывали помощь сочинцам

/Происшествия/

Поздним вечером 11 июля от диспетчера службы «112» в Южный спасотряд МЧС России поступило сообщение, что на берегозащитном сооружении пляжа «Светлячок» мужчина упал и получил серьезную травму ноги. Срочно требуется помощь спасателей и медиков.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ЮРПСО МЧС России обнаружили жителя Сочи 1974 г. р. с глубокой раной мягких тканей левого бедра. Очевидцы рассказали, что в темноте он не увидел трещину в буне, упал в нее и напоролся ногой на арматуру, торчащую внутри. Свидетели произошедшего смогли вытащить мужчину, наложить ему жгут из пояса, но вынести пострадавшего с пляжа до «Скорой помощи» не удавалось. Медик МЧС России оказала пострадавшему первую доврачебную помощь, после чего спасатели транспортировали его на носилках к машине «Скорой помощи».

12 июля в 0.55 спасатели выехали в район теннисных кортов на улице Чайковского. По сообщению очевидца, женщина упала с крутого склона вниз и не может самостоятельно подняться обратно. Спасатели прибыли на место происшествия, обнаружили пострадавшую сочинку 1974 г.р. и вывели ее к дороге, где и передали врачам.

Источник: http://urpsosochi.ru/