Спасатели спасли пожилую женщину, упавшую в погреб

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В пятницу, 10 июля, спасатели поисково-спасательного отряда № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли 71-летнюю женщину, упавшую в погреб. Инцидент произошел в городском округе Сергиев Посад.

Спасатель (старший смены) Николай Жуков рассказал, что пожилая женщина провалилась в погреб во время сбора урожая на участке.

«Пенсионерка, собирая ягоды, не заметила накрытый пластиковой крышкой погреб, который не используется. Крышка треснула, и женщина упала вниз. Работающие рядом муж и сын незамедлительно вызвали спасателей. Прибыв на место, специалисты спустились в погреб, глубиной более двух метров, осмотрели женщину, и пристегнув к спасательному щиту, приступили к транспортировке наверх», - рассказал Николай Жуков.

Специалист добавил, что пострадавшую передали бригаде медицины катастроф г.о. Сергиев Посад.

«По предварительной информации, у пенсионерки подозрение на перелом тазовых костей и тупая травма живота. Женщину доставили в Дмитровскую городскую больницу», - заключил спасатель поисково-спасательного отряда № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас».

Источник: ГКУ МО «Мособлпожспас»