ДТП в Лазаревском районе 13.07.2020

/Происшествия/

13.07.2020 в 14 часов 15 минут, на автодороге А-147 «Джубга – Сочи до границы с Республикой Абхазия» 116 км + 800 м, водитель рейсового автобуса ПАЗ 320302-11 двигался со скоростью, необеспечивающей водителю возможности постоянного контроля за движением транспортного средства.

В результате,на правом закруглении дороги, при возникновении опасности (поворот дороги, мокрая дорога), не справился с управлением, выехал из занимаемой полосы на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем ЛАДА ЛАРГУС, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних (2013 и 2008 г.р.) пассажира ЛАДА ЛАРГУС, а также пассажир и водитель Лады.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу предназначенную для встречного движения является грубыми нарушением Правил дорожного движения. Пренебрежение этими требованиями приводит к самым тяжелым последствиям.

Источник: https://xn--90adear.xn--p1ai/r/23/divisions/3944