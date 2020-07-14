В Усть-Лабинске пожилая велосипедистка погибла под колесами автомобиля

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63-летняя велосипедистка погибла под колесами автомобиля в Усть-Лабинске, на улице Ленина.

Как сообщает отдел ПБДД и ВСМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пожилая женщина ехала по обочине встречного направления и, поворачивая направо, не уступила машине марки «Hyundai», которая и сбила пенсионерку. По сведениям полиции, водителем оказался парень 20 лет. Подробности происшествия уточняются. Ранее «МК на Кубани» писал о другой аварии, жертвой которой стал пожилой человек. 63-летнего мужчину сбила машина. По предварительным данным, он переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: https://kuban.mk.ru/