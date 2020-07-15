Спасатели помогли тонущему туристу

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15 июля спасателям Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России поступило сообщение от директора санатория «Кавказ», что течением в море уносит мужчину, необходима срочная помощь.

Спасатели немедленно прибыли на место происшествия, обнаружили в акватории моря тонущего мужчин, применили конец Александрова со спасательным кругом, после чего помогли жителю поселка Первомайский Тульской области 1953 г. р. выплыть на берег. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают всех жителей и гостей курорта соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в спокойном море на специально оборудованных пляжах, не заплывать за буйки и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России