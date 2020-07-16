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На Кубани «Лада Гранта» протаранила два автомобиля, погибла девушка

В Краснодарском крае погибла 22-летняя девушка в тройном ДТП. Она была пассажиром автомобиля «Лада Гранта», водитель которого протаранил две машины по дороге в Краснодар. Об этом сообщает отдел ПБДД и ВСМИ УГИБДД регионального ГУ МВД России.

По версии следствия, 27-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию до попутно двигающегося автомобиля «КАМАЗ», а затем столкнулся с автомобилем «БМВ». Обстоятельства уточняются. Кроме того, известно, что все участники аварии – жители других регионов страны.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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