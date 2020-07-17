В Белореченском районе Кубани насмерть сбили 87-летнего пенсионера

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19-летняя девушка скрылась с места ДТП после того, как сбила пожилого мужчину.

По сообщению пресс-службы ОГИБДД Белореченска, погибший возвращался домой на велосипеде из хутора Кубанского в станицу Пшехскую в тот момент, когда его сбила машина. Пенсионер скончался на месте, его тело нашли на следующий день на дороге. Сотрудникам полиции удалось обнаружить подозреваемую женщину.

- Тот факт, что она скрылась с места ДТП, в котором погиб человек, ужесточит ответственность, - добавили в пресс-службе ведомства.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 12 лет лишения свободы. Идет следствие.

Источник: https://kuban.mk.ru/