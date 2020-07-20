Спасатели деблокировали пострадавших в ДТП

/Происшествия/

В воскресенье, 19 июля, спасатели поисково-спасательного отряда №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с пожарными 61-й пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге между Рузой и Можайском недалеко от деревни Сергово.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда №1 Сергей Жумаев рассказал, что сообщение о ДТП поступило от Единой дежурной диспетчерской службы «112».

«Сообщалось, что произошло лобовое столкновение автомобилей BMW и ВАЗ 2111, в результате которого пострадали два человека. Водители машин оказались зажаты в транспортных средствах», - сообщил Сергей Жумаев.

Старший смены отметил, что, прибыв на место, спасатели оперативно приступили к деблокировке пострадавших.

«Было принято решение сначала деблокировать 30-летнюю женщину, которая управляла иномаркой. С помощью специального аварийно-спасательного инструмента спасатели вытащили пострадавшую, после чего деблокировали 34-летнего водителя отечественного автомобиля. Пострадавшие водители были переданы работникам бригады скорой помощи», - заключил Сергей Жумаев.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"