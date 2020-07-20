Работники борются с последствиями проливных дождей в Подмосковье

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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» принимают участие в ликвидации последствий подтоплений, произошедших из-за проливных дождей, настигших Московскую область 7 и 8 июля.

В Можайске оказались затопленными более 300 участков в десяти садовых товариществах городского округа. Спасатели провели эвакуацию более 70 человек, среди которых были дети. Пожарные 308-й и 234-й пожарных частей совместно со спасателями поисково-спасательного отряда №1 оказывают помощь коммунальным службам муниципалитета. По состоянию на 17 июля в городском округе затопленными остаются 110 дачных участков в трех садовых товариществах.

Начальник специализированного поисково-спасательного отряда №24 (водолазный) ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Луконин рассказал, что причиной подтоплений стал засор в трубах частного гидротехнического сооружения.

«Были засоры в трубах. Они уже почищены, причину устранили. Вода поднималась из-за этого, ей некуда было идти. Сейчас там все сделано, и она будет уходить как положено», - отметил Дмитрий Луконин.

В Рузе, которую также прикрывают подразделения Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас», из-за прорыва плотины оказались подтопленными 29 дачных участков, два частных дома были смыты, а также была разрушена часть дороги. Работники 265-й и 312-й пожарных частей и поисково-спасательного отряда №28 принимают участие в разборе завалов и очистке русла реки от мусора.

Начальник Можайского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Юрий Швецов рассказал, что спасатели организовали пункты временного питания.

«Нашими силами организованы пункты временного питания. Все люди, которые работают, которые находятся в домах, могут прийти и покушать», - сообщил Юрий Швецов.

Также пожарные и спасатели 336-й, 208-й пожарных частей и 203-й пожарно-спасательной части ведут работы по ликвидации подтоплений на территории городского округа Волоколамск, спасатели 227-й пожарно-спасательной части – в Красногорске, а пожарные 278-й и 239-й пожарных частей совместно со спасателями поисково-спасательного отряда №18 работают в городском округе Наро-Фоминск.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"