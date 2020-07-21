Спасатели вывели пенсионера, заблудившегося в лесу

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В воскресенье, 19 июля, спасатели поисково-спасательного отряда № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса пенсионера, заблудившегося в районе СНТ «Еремино» городского округа Сергиев Посад.

Начальник поисково-спасательного отряда Александр Королев сообщил, что 70-летний мужчина пошел в лес за грибами, но найти дорогу обратно не смог.

«Грибник обратился в Единую службу спасения «112». Аккумулятор телефона пенсионера садился, поэтому связи с заблудившимся не было. Перед тем, как аккумулятор телефона пенсионера окончательно сел, он сообщил, что слышит шум проезжающих машин. Спасатели определили примерное местоположение потерявшегося мужчины и, включив сирену на спасательном автомобиле, отправились на поиски», - сообщил Александр Королев.

Начальник отряда отметил, что мужчина находился недалеко от шоссе, но выйти не мог из-за бурелома, который преграждал путь.

«Пенсионер находился в 300 метрах от дороги, но поваленные деревья, заросли и ночное время суток препятствовали выходу. Спасателям пришлось сделать крюк в километр, чтобы вывести заблудившегося мужчину. В медицинской помощи пенсионер не нуждался», - заключил Александр Королев.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"