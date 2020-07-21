Спасатели вытащили овчарку, провалившуюся в яму

/Происшествия/

В воскресенье, 19 июля, спасатели поисково-спасательного отряда № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили немецкую овчарку, провалившуюся в яму в поселке Подосинки городского округа Дмитров.

Мужчина выгуливал овчарку рядом с заброшенными постройками. Позже он отпустил пса с поводка, и тот убежал вперед, скрывшись из виду. Время шло, а пес так и не возвращался. Хозяин овчарки вместе супругой отправились на его поиски. Более семи часов они искали пса, когда обнаружили собаку на дне ямы в заброшенном сарае.

Спасатель (старший смены) Наталия Федотова сообщила, что мужчина не смог самостоятельно вытащить пса из ямы, поэтому обратился в Единую службу спасения «112».

«Овчарка провалилась в яму глубиной около двух метров. Спасатели спустили лестницу. Хозяин пса спустился в яму, обвязал его веревками, а специалисты подняли овчарку наверх. Собака была грязная и уставшая, но без видимых повреждений», - рассказала Наталия Федотова.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"