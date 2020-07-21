ДТП 21.07.2020г. в Лазаревском районе

/Происшествия/

21.07.2020 в 09 часов 00 минут, на автодороге «Джубга – Сочи» 87 км + 500 м, житель Ставропольского края, управляя транспортным средством «Датсун ON-DO», двигался со скоростью, не обеспечивающей водителю возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, на правом закруглении дороги, при возникновении опасности (поворот дороги), не справился с управлением, выехал из занимаемой полосы на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц», под управлением 35-ти летнего местного жителя, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. При ДТП никто серьезно не пострадал. Первая медицинская помощь была оказана водителю и трем пассажирам транспортного средства «Датсун ON-DO», двое из которых являются детьми.

Руководство Госавтоинспекции города Сочи обращается ко всем водителям: «Одним из самых опасных маневров на автодороге является обгон, связанный с выездом на полосу встречного движения, ведь по этой причине происходит большинство трагических случаев.

Уважаемые водители, перед началом обгона убедитесь в том, что на данном участке дороги такой маневр разрешен и возможен в данной ситуации. Нужно быть уверенным на 100%, что удастся завершить начатый маневр без нарушения скоростного режима, не создавая аварийной ситуации.

Помните и соблюдайте Правила дорожного движения. «Неудачный» обгон может привести к трагическим последствиям.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи