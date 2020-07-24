Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса 72-летнюю женщину

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В четверг, 23 июля, спасатели поисково-спасательного отряд № 13 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с лесничими Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес» вывели потерявшуюся 72-летнюю женщину из леса, расположенного около деревни Уголки городского округа Сергиев Посад.

Спасатель (старший смены) Дмитрий Качура сообщил, что пенсионерка пошла в лес за грибами, но сбилась с пути и не смогла найти дорогу обратно.

«Женщина самостоятельно позвонила в Единую службу спасания «112», сообщив, что вышла на поляну, где отдыхающие оборудовали место для пикника. Спасатели оперативно выехали на место поисков», - рассказал Дмитрий Качура.

Старший смены добавил, что лесничий определил примерные координаты местонахождения потерявшейся женщины. Спасателям было необходимо проверить три места.

«Спасатели, поддерживая связь с пенсионеркой по телефону, приступили к поискам. Первая и вторая точки, на которые указал лесник, были пусты. Спасатели выдвинулись к третьей точке и услышали женщину, которая звала спасателей. Пенсионерка ждала на поляне, чувствовала себя взволнованно, но хорошо. В медицинской помощи женщина не нуждалась», - заключил Дмитрий Качура.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"