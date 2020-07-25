В Новороссийске «КАМАЗ» сбил двух женщин и маленького мальчика

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В Новороссийске водитель «КАМАЗа» сбил двух женщин и маленького мальчика, двигаясь по улице Мефодьевской, сообщает отдел ПБДД и ВСМИ УГИБДД регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, 26-летний водитель «КАМАЗа» с прицепом ехал со стороны улицы Маркова в сторону Прогонной и сбил трех пешеходов прямо на «зебре». Пострадали две женщины 1995 и 1954 года рождения, а также 9-летний мальчик. Их госпитализировали с травмами. Подробности аварии выясняются.

Источник: https://kuban.mk.ru/