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В ДТП на трассе в Темрюкском районе погибли двое

24 июля на 138 км дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк произошла авария со смертельным исходом.

Водитель «Лада Ларгус» при обгоне выехал на встречную полосу прямо перед едущим грузовиком-зерновозом, рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД по Темрюкскому району. При маневре водитель задел обочину трассы, машину занесло, что привело к лобовому столкновению КамАЗом. Затем зерновоз врезался в авто марки «Mitsubishi» и перевернулся. Водитель и пассажир «Лада Ларгус» скончались на месте аварии до приезда врачей.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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