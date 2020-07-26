Сотрудниками пограничного управления были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны

/Происшествия/

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю у уреза воды на западном берегу в вершине Новороссийской бухты (в районе причала № 64) обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Обнаруженные боеприпасы, а именно артиллерийский 152-мм снаряд и 45-мм зенитный снаряд изъяты установленным порядком. Масса взрывчатого вещества данных боеприпасов по оценкам специалистов составила 6,4 кг в тротиловом эквиваленте.

Снаряды будут уничтожены установленным порядком на полигоне станицы Раевская города Новороссийска.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.