Спасатели деблокировали тело погибшего водителя из кабины самосвала

/Происшествия/

25 июля от диспетчера экстренной службы «112» в спасательный отряд поступило сообщение, что на территории строительной базы в микрорайоне Мамайка во время выгрузки щебня произошло опрокидывание кузова на кабину самосвала.

В кабине заблокирован водитель, он не подает признаки жизни.

Дежурная смена Южного РПСО МЧС России выехала на место происшествия. Проведя визуальный осмотр автомобиля, спасателями было принято решение выгрузить остатки щебня из кузова большегруза и с помощью подъемного крана приподнять металлические конструкции, лежащие на кабине самосвала. После это сотрудники ЮРПСО извлекли тело погибшего жителя Сочи 1961 г.р. и передали его следователям.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России