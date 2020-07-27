Краснодарцы снова устроили вечеринку в центре города

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В ночь с 25 на 26 июля молодые жители Краснодара устроили импровизированную вечеринку в центре города.

Как сообщает Юга.ру со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю, об этом рассказали очевидцы, обратившись в полицию. По их словам, люди слушали громкую музыку и шумели.

Приехав на место, правоохранители задержали одного из участников всеобщего веселья. Им оказался 24-летний местный житель. Краснодарца доставили в отдел полиции, ему грозит 15 суток ареста за непослушание.

Напомним, ранее жители Краснодара уже выходили в центр с громкой музыкой. В начале июня молодежь бурно отмечала открытие летних кафе в условиях карантина. Вечеринка перешла в конфликт с представителями полиции. Одна из девушек запрыгнула на капот служебного автомобиля, после чего ее пришлось задержать за хулиганство.

Источник: https://kuban.mk.ru/