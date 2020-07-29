В Новороссийске над морем образовались большие смерчи

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В Новороссийске сразу три смерча образовались над морем возле местного пляжа. Очевидцы смогли запечатлеть увиденное и поделиться снимками в соцсетях.

К слову, смерчи уже вторгались в спокойную жизнь кубанцев и не раз портили отдых туристам за лето. Накануне в Сочи поднялся сильный шторм со смерчем. Люди засняли на камеры, как ветер уносит вещи, лежаки и целые навесы. В станице Голубицкой смерч вышел на сушу и сломал ограждение, чем разогнал большинство отдыхающих.

По информации синоптиков, штормовое предупреждение продолжает действовать в пределах края. В ближайшее время на регион могут обрушиться ливни, град, а на побережье сохраняется опасность образования смерчей.

Источник: https://kuban.mk.ru/