В Сочи из леса на проезжую часть вышел медведь

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В Сочи на дорогу в районе Магри из леса вышел медведь, напугав проезжающих автомобилистов.

На видеозаписи, снятой очевидцами, видно, как животное направляется прямо в сторону поста ГАИ. Можно заметить, что медведь выглядит исхудавшим и больным, это подтвердили и местные жители. «Видимо, дела совсем плохи у косолапого», – расстроились комментаторы в соцсетях.

На место происшествия выехали сотрудники «Сочинского национального парка», чтобы помочь сотрудникам ГАИ отпугнуть дикого зверя. Кроме того, начальник отдела охраны животного мира Реваз Пруидзе рассказал, что к медведю вызвали ветеринарную службу. Специалисты после предварительного осмотра пришли к выводу, что животное возможно больно бешенством.

Источник: https://kuban.mk.ru/