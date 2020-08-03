Палец мальчика, застрявший в полу игровой конструкции на детской площадке, освободили Подмосковные спасатели

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В воскресенье, 2 августа, спасатели поисково-спасательного отряда №10 ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили палец мальчика, застрявший на детской площадке детского сада в городском округе Ивантеевка.

Спасатель (старший смены) Сергей Казанцев сообщил, что сообщение о происшествии поступило в отряд от диспетчера Единой службы спасения «112» около 11:00 часов, и спасатели сразу же отправились на помощь ребенку.

«В детском саду нас встретила заведующая и две воспитательницы. Они выглядели взволнованными и растерянными, мальчик плакал», - сказал Сергей Казанцев.

Спасатель добавил, что сам является отцом троих детей, младший из которых ровесник пострадавшему мальчику. Поэтому у мужчины сразу получилось найти общий язык с ребенком.

«Я попросил взрослых не употреблять слова «больно», «страшно», чтобы не усугублять ситуацию. Мы познакомились с мальчиком. После этого он уже не плакал, а, наоборот, стал нам помогать», - рассказал Сергей Казанцев.

Старший смены уточнил, что спасательная операция проводилась в два этапа.

«Мы частично разобрали игровую конструкцию, и кусочек металлического пола, в котором застрял пальчик, мы вырезали. После этого распилили и разжали непосредственно сам кусочек металла, освободив пальчик. Чтобы мальчик побыстрее забыл о том, что произошло, мы провели для него мини-экскурсию по нашей машине. Показали оборудование и инструмент, боевую одежду, разрешили примерить каску и посидеть за рулем автомобиля», - заключил Сергей Казанцев.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"