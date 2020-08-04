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В Краснодарском крае 57-летний водитель погиб, врезавшись в дерево

В Краснодарском крае, на дороге между станицами Кавказской и Новопокровской, в аварии погиб 57-летний водитель, врезавшись в дерево.

По предварительным данным, управляя «Volkswagen Touareg», мужчина хотел обогнать другой автомобиль и столкнулся с машиной «Ваз 2107», водитель которого совершал разворот. Машины съехали с дороги и врезались в дерево.

Для водителя иномарки столкновение оказалось смертельным, спасти его не удалось. 28-летний водитель «Ваза» остался жив, но его госпитализировали с травмами. Обстоятельства случившегося продолжают выяснять.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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В Краснодарском крае 57-летний водитель погиб, врезавшись в дерево