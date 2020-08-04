ГУ МВД: под Анапой погиб мотоциклист, которому не уступили дорогу

/Происшествия/

На автодороге под Анапой погиб 31-летний мотоциклист и 30-летняя пассажирка.

Водителю мотоцикла «Honda» не уступил дорогу 61-летний мужчина, сидевший за рулем «Nissan Almera», сообщает отдел ПБДД и ВСМИ УГИБДД регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, авария произошла, когда водитель иномарки, поворачивая во двор к многоэтажкам, пересек сплошную линию. В этот момент по встречной полосе ехал мотоциклист, он врезался в автомобиль. Пострадавшие скончались до приезда врачей. Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: https://kuban.mk.ru/