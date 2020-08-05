Ночью спасатели эвакуировали жильцов пятиэтажного дома в связи с утечкой газа из газгольдера

/Происшествия/

4 июля в 22.3 оперативному дежурному спасотряда МЧС России поступило сообщение, что в селе Веселое Адлерского района по улице Петропавловская, произошла утечка газа из газгольдера объемом 5 кубометров. Требуется помощь в эвакуации жильцов близлежащего пятиэтажного панельного дома.

Спасатели Адлерского и Хостинского подразделений Южного РПСО МЧС России, прибыв на место происшествия, огородили опасную зону и начали эвакуацию жильцов. Вместе со спасателями АСС «Кубань-СПАС» подготовили эвакуацию лежачих жильцов из квартир в случае ухудшения обстановки, провели эвакуацию маломобильных граждан в безопасное место.

После завершения работы специалистов газовой службы и полной откачки газа из емкости, спасатели помогли жителям вернуться в квартиры.

Источник: https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/uchrezhdeniya-mchs-rossii/