В Новороссийске сотрудники патрульно-постовой службы спасли семью из горящего дома

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В дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску поступило сообщение о возгорании частного домовладения по улице Осипенко. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции в составе сержанта полиции Кирилла Савича и младшего сержанта полиции Сергея Козюры, находящихся на маршруте патрулирования в Восточном районе города.

Прибывшие на место происшествия полицейские заметили сильное задымление под крышей дома. Не теряя времени, сотрудники полиции вошли в помещение, где в это время находилась супружеская пара в возрасте 32 и 24 лет, а также 65-летняя мать хозяина домовладения. От дыма пострадавшие плохо ориентировались в окружающей обстановке. Сотрудники полиции вывели граждан из горящего дома и вызвали пожарный наряд и бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие пожарные приступили к тушению возгорания, медицинские работники оказали пострадавшим специализированную помощь.

Спасенные поблагодарили полицейских за помощь. Благодаря профессиональным и оперативным действиям сержанта полиции Кирилла Савича и младшего сержанта полиции Сергея Козюры удалось избежать трагических последствий.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa